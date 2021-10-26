Резников на посту министра обороны будет стоить Зеленскому потери контроля над армией – эксперт

Военные не примут назначение министром обороны Украины Алексея Резникова, и это приведет к потере контроля над ними со стороны Офиса президента Украины.

Об этом в эфире канала Politeka Online заявил политолог Виктор Небоженко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Facebook, Одноклассниках, Вконтакте, канал YouTube, канал в Viber, Яндекс.Новости и Google Новости.

«Сейчас обсуждают вопрос, кто будет новым министром обороны. Называют Алексея Резникова. Алексей Резников занимался проблемами реинтеграции Донбасса и участвовал в Минских переговорных процессах. А теперь, если он станет министром обороны, то западные наблюдатели и Россия сделают вывод, что вместо миротворца Зеленского у нас появился Зеленский-вояка, потому что на оборону, на обеспечение безопасности страны, ставят человека, который перед этим занимался реинтеграцией Донбасса.

Сочетание министерства обороны с Донбассом – взрывоопасно. Чем это кончится? Кончится плохо, потому что военные во время войны любят подчиняться военным. Так устроено военное положение, чрезвычайное положение. Если в стране нет военного положения, то женщина, мужчина, львовский адвокат или театральный деятель может быть министром, вице-премьером и так далее.

У нас премьер-министром перед этим был человек, который на районном уровне перед этим занимался какими-то своими делами, не подозревая, что он будет премьер-министром. То есть, любой человек мог стать любым при священном желании президента Украины. Так что это плохо.

Сейчас капсулировалась и ушла в глубокое подполье судебная реформа. Они никому не подчинялись, президент думал, что если разгромил Конституционный суд, то он развалил всю систему – вплоть до Печерского суда. Оказывается, нет. Вот теперь точно такое же может случиться с армией, если туда дадут, может быть хорошего, талантливого человека, но не военного. Это может привести к тому, что военные уйдут в себя», – предупредил Небоженко.