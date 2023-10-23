Россия копит ракеты и готовится к массированному удару – экс-спикер Генштаба ВСУ

Россия накапливает ракеты и беспилотники для того, чтобы нанести масштабный комбинированный удар по территории Украины.

Об этом в эфире телеканала «Первый Западный» заявил бывший спикер Генштаба ВСУ, военный эксперт Владислав Селезнев, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По мнению Селезнева, таким образом ВС РФ будут пытаться перегрузить и уничтожить ПВО Украины.

«Мы должны понимать, что ракетный террор будет длиться и дальше, аж до завершения полномасштабной российско-украинской войны. И то, что сейчас делает враг, он накапливает ресурсы.

Я думаю, что в ближайшее время мы почувствуем и увидим те самые ракетные и дроновые атаки с использованием всех компонентов ракетного оружия морского, наземного и воздушного базирования для того, чтобы за счет массированности продавить украинскую противовоздушную оборону. К сожалению, враг не меняет планы по уничтожению Украины как составляющей сообщества народов мира, соответственно, война будет продолжаться дальше», – заявил Селезнев.