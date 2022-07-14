Санду фактически выводит Молдову на тропу войны против России

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Президент Молдовы Майя Санду разразилась очередной серией антироссийских высказываний.

В интервью телеканалу Moldova 1 она высказалась за поставки в страну натовского оружия, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В ситуации, когда мы видим, что Россия творит против Украины, было бы совершенно несерьёзно не думать о том, как мы будем защищаться, если у нас произойдёт такая трагедия. Если однажды Россия попытается на нас напасть, что нам делать, посылать армию защищать нас мотыгами? Мотыгами против авиации?», – сказала Санду.

При этом она заверила, что прилагает все усилия, чтобы Молдова не была втянута в войну.

«Украина очень храбрая. Их жертва просто невообразима», – добавила президент.

Он рассказала, что она заверила президента Украины Владимира Зеленского в том, что угроз со стороны Приднестровья для Украины нет. Массовые угрозы минирования, от которых страдает Молдова, последнюю неделю она назвала «попыткой дестабилизации», не упомянув, что аналогичный терроризм применялся ранее против Приднестровья и исходил от Украины.

«Считаю, что это попытка дестабилизировать ситуацию в стране. Возможно, это проверка потенциала наших учреждений. Но это больше связано с дестабилизацией, попыткой испугать граждан Молдовы, создать панику в обществе», — считает глава государства.

Президент Молдовы заявила, что не жалеет о том, что не поехала в Москву договариваться о снижении цен на газ. То, что от невыгодного контракта сейчас растут тарифы для населения, ее не беспокоит.

«Не жалею, что не поехала в Москву . Мы получили тот контракт, который могли получить. Я не хочу продавать кусок страны только для того, чтобы в течение полугода у нас газ был дешевле. Наша страна независимая, и мы должны это ценить, но сейчас всем тяжело, в том числе и потому, что альтернатив не выработано. Те проекты, которые мы делаем сейчас, дадут результат через 3-5 лет, и я думаю, что это важно. Теперь нам нужно управлять, исходя из той ситуации, в которой мы находимся», – резюмировала Санду.