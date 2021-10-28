Сербского либерала и воеводинского сепаратиста вызвали по повестке за участие в бунте националистов в Черногории

28.10.2021 20:39 (Мск), Белград, Алексей Топоров

Лидер сепаратистской Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак был вызван полицией сербского Нови-Сада по запросу МВД Черногории.

Об этом прозападный либерал и воеводинский сепаратист рассказал «ТВ Happy», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Чанак заявил тележурналистам о том, что не знает, почему он получил повестку на допрос.

«Я не знаю, чего они от меня хотят, но чувствую, что это как-то связано с моим присутствием в Цетинье 4 и 5 сентября (во время интронизации митрополита Иоанникия и устроенного по этому поводу черногорскими националистами и раскольниками бунта – ред.)», – сказал политик.

Чанак сказал, что он был в Цетине, чтобы, по его словам, «поддержать людей, которые выступают против отрицания черногорского государства и нации».

«И это все, и не более того», – заключил он.

Напомним, что подгорицкий портал Dan опубликовал видео из импровизированного штаба по подготовке неудавшегося бунта против интронизации митрополита СПЦ, среди участников которого был замечен лидер сепаратистской Лиги социал-демократов Воеводины Ненад Чанак вместе с сыном. Характерно, что за соседним столом в штабе находился ни кто иной, как президент Черногории Мило Джуканович.

На заре нулевых, когда кровавый парад суверенитетов в Югославии шел к своему логическому завершению, Ненад Чанак открыто заявлял, что «без независимой Воеводины не будет мира на Балканах». Право автономного края на отделение от Сербии он обосновывал «спецификой ее пространства, историческими и экономическими причинами».

Будучи этническим сербом, Чанак убежден, что Сербия «предельно клерикализирована и фашизирована». При этом он традиционно выступает против Сербской православной церкви, за права любых меньшинств в ущерб сербскому большинству, считает США – оплотом свободы и демократии, а во всех бедах винит Россию.