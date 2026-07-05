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Украина платит слишком высокую цену за продолжающуюся войну

Об этом в эфире канала «1+1» заявил одиозный депутат-порошенковец и палач одесситов Алексей Гончаренко [признан террористом в РФ], передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Депутат заявил, что он выступает за победу, но признал, что каждый день войны только забирает украинские «жизни и территории».

Последней «стратегической победой» Украины он называет возвращение под свой контроль Херсона в 2022 году. Он напомнил, что именно тогда американский генерал, тогдашний начальник Объединенного комитета штабов Марк Милли заявил, что пришел подходящий момент договариваться.

«Что тогда понеслось! Это зрада, договариваться нельзя, пока не проведем парад на Красной площади, останавливаться нельзя, и так далее. Что было дальше, все прекрасно помнят», – сказал террорист.

По его словам, достаточно посмотреть на карту конца 2022 года и сегодняшнюю, то Украина лишь теряла как территории, так и людей, и экономику.

Ведущая Наталья Мосейчук тут же возразила, что Украина приобрела удары по Москве, горящие российские НПЗ, блокаду Крыма и так далее.

«Мне плевать на Россию, мне плевать на то, что у них горит. Меня волнует, что горит Киев, Харьков, Одесса», – ответил Гончаренко.

Мосейчук снова возмущенно завопила, на что Гончаренко заметил, что войну нужно срочно останавливать.

«Я не хочу, чтобы целью существования украинцев было уничтожение России. Я хочу, чтобы она сама исчезла. Как это произойдет, меня это меньше всего волнует. Да, я не хочу, чтобы Украина была щитом свободного мира, копьем, которое убивает росссийого дракона, медведя и так далее. Я хочу, чтобы украинцы жили, чтобы украинские города не горели и чтобы это как можно скорее наступило», – возражал укро-депутат.

Он добавил, что, мол, нужны усилия ВСУ и удары по России, но очень важно понять, какую цель ставит перед собой Украина.