США навяжут Украине свой газ и заставят продать все АЭС

29.07.2019, Киев, Игорь Петров

США выражают интерес к украинской энергетике и могут в будущем участвовать в приватизации АЭС Украины, а уже в ближайшее время могут навязать ей свой сжиженный газ.

Об этом на пресс-конференции в Киеве заявил политолог Валентин Гайдай, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Потенциально американцам интересна наша энергосистема, в частности, атомная. Возможно, в будущем дело дойдет до приватизации наших АЭС.

Думаю, это будет идти в контексте продажи земли.

Кроме того, в контексте того, что в этом году заканчивается контракт на транзит газа, возможно, американцы нам постараются навязать свои правила игры на этом рынке.

В частности, чтобы мы покупали сжиженный газ, который они будут поставлять в Польшу (и уже поставляют в терминал Свиноустье).

Возможно, мы будем покупать какую-то долю американо-польского газа. Потенциально для этого есть все возможности и слухи об этом ходят», – подытожил Гайдай.