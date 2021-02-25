США ведут дело к Армагеддону в Европе

25.02.2021, Москва, Елена Острякова

США и НАТО наращивают свое военное присутствие в Восточной Европе, направленное против России.

Об этом сегодня на брифинге заявил начальник Объединенного штаба ОДКБ Анатолий Сидоров, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Наряду с функционирующей американской базой ПРО в Румынии в 2022 году должен быть введен аналогичный объект на польской территории. Основные мероприятия по ее развертыванию уже завершены. Конструктивные особенности размещенных на указанных объектах пусковых установок будут обеспечивать возможность применения ударного вооружения, в частности крылатых ракет «Тамагавк» с дальностью пуска более 2 тыс км.

США продолжают целенаправленную деятельность по ухудшению стратегической безопасности в Европе, наращивая там свое военное присутствие.

Предусматривается строительство на польской территории объектов военной инфраструктуры, обеспечивающих размещение до 20 тыс американских военнослужащих. Не исключается передислокация на польскую территорию части формирований ВС США из Германии.

На территории Болгарии на постоянной основе будут размещены формирования ВС США общей численностью до 2,5 тыс военнослужащих с возможным увеличением до 5 тыс на ротационной основе.

Продолжается поэтапное увеличение ударно-наступательных возможностей американской группировки.

В Германии завершено формирование 41-й бригады полевой артиллерии командования сухопутных войск США в европейской зоне. В рамках ротации основных сил и средств, задействованных в операции «Атлантическая решимость», прибывшее соединение, первая бронетанковая боевая группа Третьего армейского корпуса усилена подразделением реактивных систем залпового огня.

Уже традиционно на полигоне литовских ВС Побраде в непосредственной близости от государственной границы Республики Беларусь размещен американский танковый батальон.

Возобновлена деятельность штаба Пятого армейского корпуса сухопутных войск США, оперативная группа которого в ноябре 2020 года начала функционирование на территории Польши.

В НАТО продолжается реализация комплекса мер, направленных на сокращение сроков формирования объединенных вооруженных сил Альянса, совершенствования противовоздушной и противоракетной обороны, техническое переоснащение ВС, внедрение новейших систем связи и передачи данных, усиление разведывательных возможностей и поддержание ядерного потенциала в готовности к задействованию.

Ключевое значение придается к разработке средств борьбы с российскими гиперзвуковыми ракетами с последующим «симметричным» размещением в Европе подобных вооружений.

Уже сейчас в Центральной и Восточной Европе дислоцируется более 12 тыс военнослужащих объединенных вооруженных сил НАТО, которые задействованы в операциях Альянса «Усиленное передовое присутствие» и США – «Атлантическая решимость».

Сформированы штабы многонациональных дивизий «Север» в Латвии, «Северо-восток» в Польше, «Юго-восток» в Румынии.

Осуществляются мероприятия по заблаговременному накоплению вооружения, военной техники и материальных средств на передовых базах хранения в Польше, странах Балтии, Болгарии и Румынии. Активно совершенствуется транспортная инфраструктура: аэродромы, порты, автомобильные и железные дороги.

Возросла интенсивность полетов стратегической бомбардировочной, разведывательной и базово-патрульной авиации. Прорабатываются вопросы постоянного размещения на болгарских и румынских аэродромах самолетов базовой патрульной авиации НАТО.

В два раза увеличилось количество мероприятий боевой подготовки. В том числе, с задействованием американских стратегических бомбардировщиков, носителей ядерного оружия.

В сценарии большинства учений заложено применение крупных многонациональных группировок войск.

Учитывая общую антироссийскую направленность политики большинства западных государств стратегическое сдерживание России и ее союзников по-прежнему будет являться основным аргументом по обоснованию милитаризации», – сказал Сидоров.