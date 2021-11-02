Стешин: Зеленский надеется, что Ярош защитит, а он его и повесит

02.11.2021 14:52 (Мск), Киев, Михаил Рябов

Новости Украины

Назначение основателя «Правого сектора» Дмитрия Яроша советником главкома ВСУ связано с желанием Владимира Зеленского подстраховаться и контролировать радикальных украинских националистов.

Однако расчёт может не оправдаться, рассуждает известный российский военкор Дмитрий Стешин.

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Он не верит, что назначение Яроша можно трактовать как подготовку к наступлению на ЛДНР.

«Бандеровцев, готовых мобилизоваться под русскую арту и ВКС, в Украине от силы полтора грузовика. И никакого наступления Украины на Донбасс не будет уже никогда», – пишет военкор в своем блоге.

По мнению Стешина, «Ярош в ВСУ – это политический контроль армии».

«Времена наступают суровые, холодные и голодные. Скорее всего, в аппарате Зеленского о настроениях в армии знают то, что нам неведомо. А может быть знают о настроениях украинских милиционеров и громадян в целом. И последним рубежом ВСУ будет ул. Банковая. Янукович, кстати, не стал звать армию на свою защиту, а Зеленский подсуетился. Хотя, история устроена так, что я не удивлюсь, что Ярош в определенный момент Зеленского и повесит, как обещал ранее. Помогай ему Бог, но только в этом деле, а в остальном – не надо», – резюмировал военкор.