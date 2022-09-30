Тягнибоковец призвал к совместному с белорусскими боевиками «освободительному походу» против Лукашенко

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Новости Украины

Украина обязательно должна принять участие в «освободительном походе» на Белоруссию, чтобы помочь поддерживаемым Западом змагарам установить в Минске своё «параллельное» правительство.

Об этом говорили участники онлайн дискуссии «Перспективы деколонизации Беларуси», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мы чётко должны сказать белорусам, что мы не будем больше забавляться с дружбой с Батькой. Мы признаем право белорусов на национальную страну. Мы не признаем, как и другие страны то, что Лукашенко является руководителем этой страны. Он является узурпатором», – вещал бывший депутат Верховной рады, боевик и член запрещенного в РФ националистического ВО «Свобода» Юрий Сиротюк.

Он добавил, что готов идти на Белоруссию в составе белорусских националистов, ныне воюющих на стороне ВСУ.

«В тот день, когда полк Калиновского, или другие представители национально-освободительных сил Белоруссии пойдут в свой освободительный поход, украинцы будут рядом с ними. Потому что как иначе? Если Белорусы рядом с нами на Донбассе, на Херсонщине, на Харьковщине. Так разве мы можем не быть рядом с ними? Я бы очень не хотел, чтобы в этот раз украинское государство использовало кровь белорусов и забыла и снова их продала за договоры с Лукашенко. Лукашенко должен знать, что он наш персональный враг украинского государства. Враг, которого украинское государство должно уничтожить. Никаких переговоров и никакого нейтрального статуса», – озвучил свои планы Сиротюк.

В свою очередь называющий себя экспертом Центра политических студий «Доктрина» Глеб Парфенов заявил, что для начала «освободительного похода» у белорусов все готово, в том числе согласованный с Западом состав змагаров, готовых войти в состав «правительства».

«У белорусов уже есть система, и что самое главное, есть уже правительство параллельное фактически, которое ведёт переговоры с заграничными партнёрами. Поэтому можно сказать, что в случае освободительного похода, хотя бы начать этот освободительный поход, то ситуация может сильно поменяться в Белоруссии. Потому что население после протестов 2020 года, оно очень сильно угнетено и фактически не имеет частичной надежды. Потому что мы видели, как много населения покинуло Белоруссию после поражения протестов. Численно может показаться, что это небольшой контингент, но если брать в проценте ко всему населению белорусскому, то это очень значительный отток населения. Поэтому не удивительно, что на данный момент в Белоруссии население угнетено. Если оно увидит настоящую поддержку и настоящее свободное военное формирование исключительно которое борется за белорусское будущее, то я думаю ситуация поменяется кардинально», – выразил свои чаяния украинский «эксперт».