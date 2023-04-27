«Убедился в неадекватности» – эксперт объяснил, зачем Си согласился на разговор с Зеленским

Владимир Гладков .  
27.04.2023 19:11
  (Мск) , Москва
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Дзен, Дипломатия, Китай, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Китайский лидер Си Цзиньпин согласился на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы лично убедиться в его недоговороспособности и абсолютной зависимости от США.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Китайский лидер Си Цзиньпин согласился на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским для...

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«Звонок нужен был Си Цзиньпину для того, чтобы лично выяснить позицию Зеленского. Потому что Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Вашингтон и Украина идут вместе, и они не хотят вступать в переговорный процесс.

То есть, Си Цзиньпин пытался определить, насколько вообще Зеленский самостоятелен в своих решениях по любому урегулированию – мирному или военному. В этом была суть разговора», – сказал Маслов.

Он подчеркнул, что Китай оказался единственной страной, которой удалось набрать очки на своих инициативах по мирному урегулированию.

«Многие страны до этого пытались включиться в процесс урегулирования – Бразилия, Франция, Турция, Германия. Все пытались сделать, но никто с мёртвой точки не сдвинулся, кроме того, что они потратили время на телефонные разговоры, в реальности никакого эффекта не было.

Китай – первая страна, которая сдвинула вообще процесс с мёртвой точки. Понятно, что далеко до хоть какого-то промежуточного итога, да и сам Си Цзиньпин об этом говорит, что придётся пройти через бури и ветра. Но процесс пошёл.

И то, что раньше считалось просто китайской декларацией, план из десяти пунктов, который просто добрые пожелания. Но и российский президент говорит, что готовы к переговорам, и Зеленский не послал китайского лидера куда подальше. Диалог идёт», – подытожил эксперт.

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