«Убедился в неадекватности» – эксперт объяснил, зачем Си согласился на разговор с Зеленским

Ваш браузер не поддерживает HTML5 аудио. Вот взамен ссылка на аудио

Китайский лидер Си Цзиньпин согласился на телефонный разговор с президентом Украины Владимиром Зеленским для того, чтобы лично убедиться в его недоговороспособности и абсолютной зависимости от США.

Об этом в эфире радиостанции «Комсомольская правда» заявил директор Института стран Азии и Африки МГУ Алексей Маслов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube, Facebook и Viber.

«Звонок нужен был Си Цзиньпину для того, чтобы лично выяснить позицию Зеленского. Потому что Си Цзиньпин прекрасно понимает, что Вашингтон и Украина идут вместе, и они не хотят вступать в переговорный процесс. То есть, Си Цзиньпин пытался определить, насколько вообще Зеленский самостоятелен в своих решениях по любому урегулированию – мирному или военному. В этом была суть разговора», – сказал Маслов.

Он подчеркнул, что Китай оказался единственной страной, которой удалось набрать очки на своих инициативах по мирному урегулированию.

«Многие страны до этого пытались включиться в процесс урегулирования – Бразилия, Франция, Турция, Германия. Все пытались сделать, но никто с мёртвой точки не сдвинулся, кроме того, что они потратили время на телефонные разговоры, в реальности никакого эффекта не было. Китай – первая страна, которая сдвинула вообще процесс с мёртвой точки. Понятно, что далеко до хоть какого-то промежуточного итога, да и сам Си Цзиньпин об этом говорит, что придётся пройти через бури и ветра. Но процесс пошёл. И то, что раньше считалось просто китайской декларацией, план из десяти пунктов, который просто добрые пожелания. Но и российский президент говорит, что готовы к переговорам, и Зеленский не послал китайского лидера куда подальше. Диалог идёт», – подытожил эксперт.