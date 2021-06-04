Убийцу Маркива возвращают на Донбасс во главе украинской ДРГ

04.06.2021, Луганск, Сергей Вредников

Новости Украины

Боевик «АТО» Виталий Маркив, который обвинялся в убийстве итальянского фотографа в Донбассе в 2014 году, возглавит диверсионное подразделение, подчиняющееся лично главе МВД Украины Арсену Авакову.

Об этом в ходе брифинга заявил офицер пресс-службы Управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Военный преступник Виталий Маркив вернулся в ряды Нацгвардии Украины, и готовится к выезду в зону ООС в качестве командира спецподразделения. Ранее Маркив был осужден итальянским судом за убийство итальянского корреспондента Андреа Рокелли и приговорен к 24-м годам лишения свободы. С помощью украинского правительства Маркив был оправдан», – напомнил офицер.

По его словам, основу спецподразделения Маркива составят «идейные» националисты, ранее не участвовавшие в боевых действиях на Донбассе, а также иностранные наемники, в основном из польских и канадских ЧВК, которые будут обучать украинских боевиков военному делу.

«Подразделение Маркива будет специализироваться на проведении различного рода диверсий, в том числе и на подконтрольной Украине территории, с возможными жертвами среди мирного населения и разрушениями гражданской инфраструктуры, с целью обвинить в этом Народную милицию и создать предпосылки к началу активной фазы боевых действий», – сообщил Филипоненко.

При этом он отметил, что подразделение Маркива не будет находиться в подчинении у командующего «ООС»: «обо всех выполняемых задачах подразделения будет информирован только Арсен Аваков».

Напомним, именно Аваков лично летал в Италию за оправданным Маркивым и вывешивал баннеры в его поддержку в центре Киева на фасаде здания полиции.

Как сообщал «ПолитНавигатор», суммой, потраченной Киевом на освобождение убийцы Маркива, были шокированы даже сами украинские боевики.