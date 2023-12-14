Украина может объявить права на Приднестровье

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не исключено, что новая граница Европейского союза пройдет по Днестру.

К такому выводу, передает корреспондент «ПолитНавигатора», приходит «Независимая газета».

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Отмечается, что Бухарест намерен активно сближаться с Молдовой. При этом издание обращает внимание, что в стратегии обороны и безопасности Румынии говорится, что «эволюция Республики Молдова представляет собой риск из-за перспективы уравновешивания европейской ориентации с евразийской ориентацией».

«Под евразийской ориентацией понимается желание молдаван сохранить взаимовыгодные связи одновременно с Евросоюзом и странами СНГ, в том числе с Россией. Эту тенденцию подтверждают соцопросы. Причем сторонников ЕС и СНГ в стране поровну, и расклад этот с годами не меняется. Снижение шансов на европейский путь для Молдавии, по мнению Бухареста, способствует усилению рисков в области национальной безопасности Румынии», – объясняет газета.

В то же время Румыния фактически продолжает фактическую интеграцию Молдовы.

«На днях Молдавия и Румыния подписали меморандум об объединении электрических сетей и газотранспортных систем. В Кишиневе считают, что таким образом энергорынок Молдовы будет интегрирован в энергорынок ЕС. Есть и другие примеры кроме уже действующего безвизового режима с ЕС: переориентируется экспорт с России на ЕС, меняется на европейскую железнодорожная колея, адаптируются к европейским законы. Можно предположить, что Молдавия интегрируется в ЕС сначала де-факто, потом де-юре, и раньше других претендентов. Граница Евросоюза в этом случае пройдет по Днестру», – продолжает издание.

При этом нынешний режим Молдовы предлагает отказаться от прежних планов (вхождение в ЕС после урегулирования ситуации с Приднестровьем) и проводить вступление в ЕС двумя этапами: сначала – правый берег (контролируемый Кишиневом), потом – левый (Тирасполь).

«Но в случае успешного вхождения в ЕС только правобережной Молдавии риски, о которых говорится в стратегии безопасности Румынии, возрастут. На правом берегу Днестра может появиться база НАТО, а на левом, в Приднестровье, останется Оперативная группа российских войск и батальон миротворцев РФ. Стремление Молдавии вступить в НАТО изменит баланс сил в регионе. Это вызовет реакцию со стороны России и не исключено, что и других стран, заинтересованных в региональной стабильности и безопасности. Последствия вполне предсказуемы: Приднестровье на основании референдума 2006 года может попроситься в Россию, Украина – предъявить права на регион, когда-то входивший в состав Украинской ССР, треть жителей которого – этнические украинцы. Понимая сложность ситуации, общественность Молдавии настаивает на народном варианте: если уходить в Евросоюз, то вместе», – резюмирует «НГ».