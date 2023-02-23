Украина не может захватить Крым, остаётся медленно выдавливать оттуда русских – Чаплыга

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Поскольку Киев не в состоянии захватить Крым исключительно военным путём, ВСУ должны устроить морскую блокаду и начать массированные ракетные обстрелы полуострова.

Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Скорее всего, ядерное оружие – точно есть в Крыму. Поэтому я был скептичен по поводу чисто военного способа возврата Крыма. Я больше верю в военно-дипломатический способ. Речь о выдавливании русских с оккупированных территорий юга, чтобы взять ракетами под огневой контроль Крым, в том числе и с Очакова водный контроль. И тогда переходить к дипломатическому пути. Потому что боеголовки могут быть там», – рассуждал Чаплыга.

Он подчеркнул, что аналогичная ситуация и с Белоруссией – ядерное оружие может появиться там в течение суток.

«Могут ли они быть в Беларуси? Даже если сейчас их там нет, то могут появиться в течение суток. Потому что самолёты уже переоборудованы, а это носитель», – подытожил политолог.

Напомним, накануне бывший советник офиса президента Украины, Алексей Арестович заявил, что ВСУ должны пробиться к границам Крыма и начать нанесение ударов, в ходе которых местные жители будут вынуждены пуститься в паническое бегство.