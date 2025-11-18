«Украина сгнила на всех уровнях – государственном и общественном» – депутат Рады

Последние факты коррупции – так называемые «пленки Миндича» в украинских органах власти – свидетельствуют о процессе развала украинской государственности.

Как передает корреспондент «ПолитНавигатора», об этом в беседе с экс-участником карательной операции против ЛДНР в составе запрещенного в РФ «Азова», эк-депутатом Рады Игорем Мосийчуком заявила действующий член парламента Анна Скороход, исключенная из фракции «Слуга народа».

Она говорит, что обнародованные НАБУ записи – это лишь малая часть, а в действительности там фигурируют и военные, и судьи, и многие министерства.

«Учитывая это все, и в силу того, что мне показали и рассказали, мне кажется, кто-то очень четко, осознанно разваливает украинскую государственность. Ибо у нас “рак” повсюду, у нас паразитизм, он повсюду во всех органах, гнилость во всех институтах власти, всех правоохранительных органах, судебной власти», – отметила депутат.

Она признала, что ее шокирует вялая реакция общества, что подтвердил недавний малочисленный протест в Киеве, организованный бывшей соратницей Саакашвиили Марией Барабаш.

Мосийчук же заметил что все майданы на Украине изначально были малочисленными.

«Главное, что есть люди, которые готовы идти и готовые доносить правду обществу. Общество убаюкано всегда, его нужно разбудить», – спохватился Мосийчук.

