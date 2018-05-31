31.05.2018, Киев, Максим Карпенко

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Украинцев обгадили и унизили

Инсценировка убийства беглого российского либерала Аркадия Бабченко была историей для внутреннего потребления. Об этом в своем блоге пишет украинский политик Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Украинцы «съели» эту историю, что говорит об их готовности поверить в любой фейк, подготовленный властью с помощью силовиков, отмечает Волга.

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«Замеры проведены. Данные получены. Общество продемонстрировало свою полную готовность воспринимать любые провокации, без какого бы то ни было обратного эффекта. Нас обгадили, нас в очередной раз унизили, а мы лихо и даже с юмором поговорили об этом друг с другом в социальных сетях.

Никакого совершенно отношения к тому, чтобы выдумать очередной фейк против РФ, эта «спецоперация» не имеет. Это не «Скрипаль», не «химическая атака» в Сирии – это продукт для внутреннего потребления. И цель его – продолжение многолетней работы по созданию украинца не думающего, а реагирующего. Что-то вроде собаки Павлова. Лампочка зажглась – и мы мордочкой в одну сторону; звоночек зазвенел – и мы, ушки навострили и как по команде присели на задние лапки и завыли в унисон. И самое главное – собачка Павлова не сопротивляется и революций не устраивает», – написал Волга.