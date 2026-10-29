Точка невозврата пройдена: Украина в демографической пропасти – экс-депутат Рады
Единственный шанс для Украины сохраниться – это быть нейтральной, попытавшись вернуть свое население, разбежавшееся по разным странами.
Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, эмигрировавший из Украины политик Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и Max.
«Не будет Украины нейтральной – Украины никакой не будет. Если Украина не примет опыт Австрии, – говорят о том, что Украина намного больше, чем Австрия, — да, подождите, если слушать сегодняшних украинских демографов, то на Украине сегодня вряд ли чуть больше, чем 20 миллионов населения…
Украинские эксперты и украинские чиновники в области гуманитарной политики говорят о трагических последствиях. Говорят о том, что точка невозврата пройдена. Они говорят о том, что спасти ситуацию демографическую на Украине возможно только в случае, ежели пять миллионов украинцев вернутся из Европы и 10 миллионов украинцев вернутся из России, которые убежали, и начнут рожать», – напомнил он.
«Но опять-таки, та же Либанова (социолог-демограф), она говорит о том, что информацию, которую получает Министерство социальной политики, проводя опросы среди уехавших, говорят о том, что люди уже осели, срок слишком большой. Многие выучили языки, многие устроились на работы, многие увидели, что такое другое качество жизни, нежели жизнь украинская.
И вопрос о возвращении – очень проблематичный вопрос. И чем далее будет затягиваться военный конфликт, тем менее вероятным будет возвращение людей. Ну и вопрос существования самого украинского этноса и государства как такового может оказаться таким же, как уже когда-то оно было, просуществовав совершенно короткий промежуток времени в 19-м году», – заявил Волга.
Киевский экономист: Украина подошла к своему разрушению – кругом обломки пазла.
English version :: Читать на английском Точка невозврата пройдена: Украина в демографической пропасти – экс-депутат Рады