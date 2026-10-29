Единственный шанс для Украины сохраниться – это быть нейтральной, попытавшись вернуть свое население, разбежавшееся по разным странами.

Об этом в эфире видеоблога иноагента Александра Шелеста заявил бывший депутат Верховной рады, эмигрировавший из Украины политик Василий Волга, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Не будет Украины нейтральной – Украины никакой не будет. Если Украина не примет опыт Австрии, – говорят о том, что Украина намного больше, чем Австрия, — да, подождите, если слушать сегодняшних украинских демографов, то на Украине сегодня вряд ли чуть больше, чем 20 миллионов населения…

Украинские эксперты и украинские чиновники в области гуманитарной политики говорят о трагических последствиях. Говорят о том, что точка невозврата пройдена. Они говорят о том, что спасти ситуацию демографическую на Украине возможно только в случае, ежели пять миллионов украинцев вернутся из Европы и 10 миллионов украинцев вернутся из России, которые убежали, и начнут рожать», – напомнил он.