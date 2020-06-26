Украинская пропаганда транслирует на Крым галичанский сюр о Майдане в Москве

26.06.2020, Киев, Вадим Москаленко

Экс-глава комитета Верховной рады по иностранным делам, галичанка Анна Гопко уверена, что якобы падающий рейтинг президента России Владимира Путина приведёт к скорому Майдану в Москве.

Об этом она заявила в эфире телеканала «Общественное Крым», передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Мне кажется, что падение рейтингов популярности президента России Владимира Путина внутри РФ, неспособность Москвы реагировать на внутренние и внешние вызовы, это говорит о сомнительной результативности правления Путина, который довёл РФ, имеющею огромные ресурсы, фактически до того, что граждане живут за чертой бедности.

И, возможно, быстрее, чем думает Путин, в России, произойдут необратимые процессы внутри Российской Федерации», – сказала Гопко.

Галичанка явно выдает желаемое за действительное – Владимиру Путину доверяют 67,7% россиян, такие данные июньского опроса публиковал ВЦИОМ.

А данные первого дня по голосованию за поправки в Конституцию, включающие, в том числе, возможность переизбрания Путина, свидетельствуют о поддержке такого шага свыше 70% опрошенных в ходе экзит-пола.

Накануне глава комиссии СФ по расследованию иностранного вмешательства в российские выборы, сенатор Андрей Климов на пресс-конференции в Москве заявил, что первого июля Совет Федерации России опубликует доказательства вмешательства ряда западных стран, в первую очередь США, во внутренние дела РФ, в том числе в процесс голосования за изменение Конституции.