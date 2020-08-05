Украинский нацист рассказал, как было страшно в Харькове до предательства Русской весны

05.08.2020, Киев, Вадим Москаленко

В Харькове в начале 2014 года могли избить за жёлто-синие ленточки и подавляли проукраинские митинги – что для нацистов было страшнее чем последующие боевые действия на Донбассе, потому что 99 процентов харьковского окружения было пророссийским.

Об этом в эфире «4 канала» рассказал главарь киевского отделения «Нацкорпуса» Сергей Тамарин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Для меня майдан начался в Харькове, когда надо было защищать проукраинские митинги в Харькове. Если в Киеве сражались с полицией то, у нас, если видели, и Моторола был, и другие звёзды ДНР в будущем.

В Харькове с января 2014 года были постоянные драки. Необходимость постоянно доказывать, что Харьков – это Украина, и за жёлто-синие ленточки нельзя бить людей. Это была очень сложная борьба, она продолжались до самого апреля 2014 года.

Этот период для меня был страшнее, чем война. Потому что, выходя из подъезда, ты понимаешь, что 99 процентов твоих друзей откровенные пророссийские сепаратисты и ватники. Ты понимаешь, что тебя кто угодно может догнать и ударить ножом в спину», – рассказал Тамарин.

«Моя мама надевала жёлто-синюю ленточку, а я снимал, потому что то кого-то за ленточку прибьют, то кому-то машину спалят – это было реально страшно», – вспоминал нацист.

Ранее мэр Харькова, бывший регионал Геннадий Кернес в интервью блогеру Анатолию Шарию похвалился, что лично помогал задушить процессы «Русской весны» в городе в 2014-м году.

Глава МВД Украины Арсен Аваков также подтверждал, что Кернес помог подавить протесты участников Русской весны, хотя за несколько недель до этого обещал не сдать город бандеровцам.

Экс-депутат Верховной рады Олег Царев утверждал, что руководство РФ само не захотело повторения Крымского сценария в Харькове во время событий 2014 года, поэтому местные власти, представлявшие Партию регионов, пошли по рекомендации олигарха Игоря Коломойского на «слив» Русской весны.