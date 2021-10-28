Украинский политик пообещал продолжить бомбить Донбасс с «Байрактаров»

28.10.2021 20:21 (Мск), Москва, Владимир Гладков

Новости Украины

Украинская армия будет продолжать бомбить Донбасс до тех пор, пока там находятся люди с российскими паспортами.

Об этом в эфире телеканала «Россия 1» заявил вице-мэр города Очаков Николаевской области Украины Гордей Белов, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Русский паспорт – это залог того, что вас будут регулярно обстреливать то ли «Байрактары», то ли ещё как», – сказал он.

«Кто те люди, которые продолжат граждан Украины бомбить «Байрактарами»? Не вы ли это, Гордей?» – уточнила телеведущая Ольга Скабеева.

«Это наша армия», – ответил Белов.

Также украинский политик подчеркнул, что жителей Донбасса на Украине никто не ждёт.

«Пятнадцать тысяч человек вы убили. У этих людей есть родные, близкие, родственники, знакомые. Вас там не ждут, Гордей», – сказала Скабеева.

«Мы уже особо рады видеть не будем, потому что и они тоже принесли смерть. Я имею в виду тех, кто на неподконтрольных территориях с оружием в руках», – добавил Гордей.

Напомним, накануне ВСУ устроили массированный артобстрел Донбасса, в результате которого были повреждены важные инфраструктурные объекты, обеспечивающие молодую республику водой и электричеством.