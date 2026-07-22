Укро-политолог: Мы и Россия подходим к дилемме 1917 года – кто рухнет первым?

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Среди насильно мобилизованных украинцев закипают опасные для государства настроения.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил объявленный в розыск за призывы убивать российских журналистов киевский политолог Юрий Романенко, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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По словам эксперта, для Украины ключевым является вопрос, что будет происходить с мобилизацией. Он обратил внимание на последние заявления омбудсмена Дмитрия Лубинца, признавшего, что в 90 процентах случаев мобилизация проводится с нарушением закона.

«Именно там есть наша Кощеева игла, которая может взорвать ситуацию. Потому что внизу – реально опасные настроения, – у людей, которые бусифицированы соответствующим образом. И об этом все говорят, постоянно видим кучу видео. У них нет никаких мотиваций для того, чтобы быть теми эффективными солдатами, на которые рассчитывает государство», – сказал политолог.

Он считает, что модель мобилизации надо менять.