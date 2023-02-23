В Киеве признали вину за решение РФ по договору о СНВ-3
Удары украинских беспилотников по российской стратегической авиабазе в Энгельсе привели к жёсткому международному кризису и фактически уничтожили Договор о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ).
Об этом в интервью украинскому журналисту Александру Шелесту заявил киевский политолог Михаил Чаплыга, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Разрыв ДСНВ стал очевиден тогда, когда первый «Стриж» прилетел в Энгельс. И тогда Британия потирала руки. Я тогда сказал: Всё, храни Господь, кто и как это «Стриж» запустил.
Потому что это стратегический аэродром, где стоят стратегические бомбардировщики, которые открыты по договору ДСНВ с США. Никто не может нанести туда удар, кроме США. Потому что они именно для этого открыты», – сказал политолог.
Он пожаловался, что именно удар украинских дронов привёл к существующему кризису.
«А если вдруг по стратегическому аэродрому прилетает нечто, что наносит ущерб стратегическим носителям, и меняет геостратегический баланс – это всё. Именно с того дня стало понятно, что закончится разрывом ДСНВ.
Не всегда то, что кажется перемогой, является таковой в длинной перспективе. Потому что просчитывать нужно все шаги», – подытожил Чаплыга.
Спасибо!
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