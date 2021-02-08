В Крыму сносят гигантский долгострой советских времен

08.02.2021, Симферополь, Максим Карпенко

Правительство Крыма приняло решение снести недостроенную атомную электростанцию вблизи города Щелкино на востоке полуострова.

Соответствующее решение опубликовано на сайте Совета министров республики, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Объект, стадия готовности которого оценивалась до 80%, должны демонтировать до конца этого года.

«Списать путем демонтажа недвижимое имущество,находящееся в государственной собственности Республики Крым, закрепленное на праве хозяйственного ведения за Государственным унитарным предприятием Республики Крым «Центр комплексного снабжения строительных объектов», расположенное по адресу: Республика Крым, Ленинский район, г. Щелкино», – говорится в тексте распоряжения.

Сенатор Совета Федерации от Республики Крым Сергей Цеков считает, что правительство правильно сделало, решив снести электростанцию. По его мнению, на этом месте может быть построена туристическая инфраструктура.

«Это правильное решение, никаких вариантов достройки атомной электростанции нет и не было с начала 90-х годов. Можно было еще в тот период попытаться ее перепрофилировать на другую энергию, но в итоге все пришло в упадок и разрушалось до сегодняшнего дня. Нужно в конце-концов потратиться, снести это здание и, может быть, на месте этих строений возвести новые. В частности, тот регион может успешно развиваться как регион санаторно-курортного отдыха, я думаю, что освободятся площади для новых строений», – заявил Цеков.

Крымский политолог Сергей Киселев, один из тех, кто поддерживал строительство станции в конце 1980-х, считает, что правительство впустую тратит бюджетные деньги, а демонтаж недостроя только загрязнит территорию.

«А что это здание из себя представляет? Это просто памятник эпохи социализма, строительной. Он представляет из себя огромное количество бетона, других строительных материалов, занимает большую площадь. Но я не слышал разъяснения о том, для чего оно сносится, почему возникла такая необходимость, куда будут вывозить эти материалы. Сейчас это все стоит компактно, а так мы будем иметь тысячи кубометров мусора, который где-то надо утилизировать.

Для чего это будет использоваться – для производства щебня при строительстве дорог или для чего-то еще, я не знаю. Судить о том, почему вдруг возникла необходимость именно сейчас, в это время, сноса, мне очень сложно. И в этом большая проблема, потому что мы получаем информацию о каких-то действиях, а для чего они и почему именно в это время происходят, этой информации нет», – заявил Киселев.

Он также подчеркнул, что отказ от достройки АЭС навредил Крыму, который мог бы получить хороший козырь в пользу независимости от Украины в случае, если бы объект удалось реализовать.

«В советское время я был одним из немногих людей, которые поддерживали строительство атомной электростанции, я был модератором первых дискуссий по проблеме ее закрытия, получил огромное количество негатива от борцов за экологию. Но если бы мы тогда построили эту электростанцию, если бы ее запустили, то Крым имел бы избыток электроэнергии уже 30 лет назад.

А это значит, что было бы обеспечено электроэнергией не только наше производство, что удешевляло бы и делало его конкурентным. Но я тогда и сейчас рассматривал эту электростанцию как источник нашей независимости от Украины. Тогда бы у нас было намного больше аргументов в свое время в политическом споре с Киевом. Но пошли по пути популистов, и теперь России пришлось вкладывать огромные средства на обеспечение энергией Крыма», – отметил эксперт.

Напомним, атомную электростанцию вблизи Щелкино начали строить еще в 1975 году. Объект планировали сдать в 1989-м, однако после аварии на Чернобыльской АЭС и развала СССР от его реализации отказались. При этом готовность первого энергоблока на тот момент составляла 80%, а второго – 18%.

Недостроенная АЭС получила широкое распространение как арт-объект – с 1995-го по 1999-й здесь проходил популярный музыкальный фестиваль «Республика КаZантип», снимался известный фильм российского режиссера Федора Бондарчука «Обитаемый остров», другие картины и клипы.