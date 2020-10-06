В России выведут на свет и промаркируют всех «интернет-инфлюенсеров»

06.10.2020, Москва, Владимир Гладков

Помимо симметричных мер в отношении Запада на маркировку российских медиа, имеет смысл систематизировать информацию о СМИ-иностранных агентах, а также бросить все силы на поддержку отечественных интернет-сервисов.

Об этом в ходе круглого стола, посвященного вопросам законодательного обеспечения интересов России в глобальном и локальном интернет-пространстве, заявил председатель комиссии по СМИ Общественной палаты России Александр Малькевич, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«По поводу маркировки, огромное спасибо Роскомнадзору за то, что сейчас очень остро поставили вопрос по маркировке СМИ-иностранных агентов. И тоже – какой вой поднялся в соцсетях! Мы вчера обсуждали в Палате, наверное, имело бы смысл отдельным СМИ составить некий цифровой «Миротворец» для того, чтобы просто понимать, кто эти так называемые инфлюенсеры (влиятельные лица – ред.), которые явно не бесплатно по любой здравой идее, в том числе, которую мы только обсуждаем, тут же в соцсетях пишут: «Эти чиновники хотят запретить!», «Не дадим!», «У нас отберут наш любимый интернет!» или что-то ещё.

Честно говоря, мы должны быть готовы к каким-то резким действиям, потому что нам сейчас плюют в лицо, игнорируют по широкому спектру, и это будет только продолжаться. К сожалению, нужно быть готовыми, что на YouTube будут сносить и дальше аккаунты российских СМИ, блокировать ролики, и с президентом тоже. Потому что – что им может помешать это сделать? Ничего», – заявил Малькевич.

В то же время эксперт подчеркнул значимость развития отечественных инициатив.

«Должна быть максимальная протекция, поддержка отечественных сервисов, стартапов. Не только финансовая – моральная, рекламная, предоставлять им какие-то платформы для выступлений, пиарить их, продвигать. У нас огромное количество ребят, которые создают свои продукты, просто об этом никто не знает.

Как в 90-годы у нас «ножки Буша» приобретали со словами «зачем своё развивать», то же самое и сейчас. Цифровые «ножки Буша», теперь уже Буша-младшего, мы все потребляли – зачем было вкладываться в собственные IT-проекты, когда уже есть всё созданное Марком Цукербергом? Вот теперь мы и огребаем», – рассказал Александр Малькевич.