«Встать на колени перед украинцами и просить прощения» – Фарион выдвинула ультиматум Варшаве

06.01.2020, Киев, Максим Карпенко

Украинские националисты объявили территориальные претензии Польше лишь на те земли, которые когда-то населялись украинцами, но были заняты Речью Посполитой.

Об этом в эфире своего видеоблога заявила одиозная националистка и активистка ВО «Свобода», экс-депутат Верховной рады Ирина Фарион, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Фарион также пообещала «припомнить» полякам «этнические чистки» украинцев и уничтожение семьи лидера ОУН-УПА Степана Бандеры.

«Персонально послу Польши заявляю, что именно вы, поляки, в 1934-м году осудили нашего героя Украины Степана Бандеру к смерти. Потом смертную казнь вы заменили, поляки, на пожизненное заключение. Поляки, мы вам это помним…

А еще я полякам хочу напомнить, что именно вы, поляки, замучили двух родных братьев Степана Бандеры. Хочу вам, полякам, об этом напомнить, что вы убили родного брата Степана Бандеры, Александра Бандеру, доктора политэкономии в 42-м году. Польские наблюдатели под наблюдением немцев замучили в концлагере Освенцим родного брата Степана Бандеры.

Но вы, поляки на этом не остановились. Вы убили еще одного брата Степана Бандеры, Василия Бандеру, который закончил Львовскую политехнику, а также философский факультет Львовского университета…

Замучили вы не только этих двух братьев, а именно вы, поляки, организовали этнические чистки. Эти этнические чистки называются, мягко говоря, «операция Висла». И эту «операцию Висла» вы, поляки, начали в 1944-м году и издевались над украинцами до 1951-го года. Именно вы, поляки, арестовали 1800 членов ОУН и УПА в «закерзонье». Именно вы, поляки, убили 1509 повстанцев 1178 бункеров нашей священной армии уничтожили.

Именно вы, поляки, ваша Армия Крайова замучила маму жены Степана Бандеры. И я понимаю, поляки, почему вы так ненавидите Бандеру. Потому что Бандера ежедневно с небес кричит о том, какие кровавые преступления вы делали.

Вы тогда, поляки, панически боялись Бандеру и теперь вы его боитесь не меньше, потому что он реально является местью для вас с самого неба и будет до конца вашей жизни, пока вы не встанете на колени перед украинцами и не будете просить у них прощения за те этнические чистки, которые вы делали.

Я сейчас говорю только о 20-м столетии, не будем глубже заходить, как минимум в столетие 14-е, когда вы оккупировали наши, украинские этнические земли. Когда вы выселили украинцев с наших этнических земель, которые сейчас находятся в вашем составе.

А это Лемковщина, Надсянье, Подляшье, Холмщина. И вы их диким способом денационализировали, выбросив отовсюду украинцев, потому что каждый украинец на ваших территориях был повстанцем.

Потому что каждый украинец жил тогда на своей этнической территории. Потому, поляки, я понимаю, почему вы так ненавидите Бандеру. Потому что и сегодня он с неба вам корит, что вы оккупанты, что вы палачи кровавые. Отсюда ваша реакция на наше празднование юбилея Степана Бандеры», – заявила Фарион.