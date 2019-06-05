Захарова возмутилась сносом бюста Жукова и попавшей под обстрел мечетью в Донецке

05.06.2019, Москва, Владимир Гладков

Инцидент с мечетью в Донецке, на фоне постоянных обстрелов и заявлений о мире от президента Украины заставляют РФ сомневаться в адекватности политики официального Киева.

Такое мнение в ходе брифинга высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».



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«Первые дни новой администрации, новой власти, к сожалению, не принесли обещанного в ходе предвыборного марафона прекращения огня на юго-востоке Украины. За прошедшую неделю интенсивность обстрелов, наоборот, заметно возросла, их количество увеличилось почти вдвое, по данным экспертов.

Конечно, вопиющим событием стал обстрел ранним утром 4-го июня мотопехотной бригады ВСУ мечети Ахать Джами, в Куйбышевском районе Донецка. Напомню, это день, священный для мусульман, праздник Ураза-байрам. Мы надеемся, что все предвыборные обещания, которые давались украинскому народу нынешним уже украинским руководством, а именно любой ценой остановить насилие на востоке Украины, новые киевские власти, всё-таки, будут выполнять», – подчеркнула она.

Также Захарова возмутилась варварским сносом националистами памятника Жукову в Харькове и реакцией официального Киева.

«Ещё раз говорю, к сожалению, тенденции обратные, миллионы людей были шокированы очередной варварской выходкой украинских национал-радикалов, речь идёт об осквернении памятника Жукову в Харькове. Как вы видели, фашиствующие элементы при попустительстве местных правоохранительных органов просто средь бела дня, под улюлюканья снесли бюст маршала. А я напомню, именно под его командованием советские войска 75 лет назад освобождали Украину от немецких захватчиков.

Для нас очевидно, что у тех, кто стоял за этой акцией, помимо расчёта на громкий эффект, эффект устрашения, мне кажется, они также ставили задачу просто потестировать иммунитет украинского общества и, безусловно, новых властей в Киеве, на искусственно насаждаемый в последние годы вирус национализма.

Судя по откликам, а отклики, конечно, были массовыми, подавляющее большинство жителей Украины, чьи отцы, деды в рядах Красной армии спасали мир от «коричневой чумы», резко осудили этот акт вандализма. В то же время вызывает удивление запоздалая реакция официального Киева о том, что произошедшее является внутренним делом Украины», – сокрушалась официальный представитель МИД РФ.