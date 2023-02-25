Запад ввёл новые санкции против РФ. Чем это грозит обычным россиянам

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ЕС согласовал десятый пакет антироссийских санкций. Как сообщил 25 февраля верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель, в перечень вошло 121 физ- и юрлицо из РФ.

Днём ранее США и Великобритания ввели санкции против 11 российских банков, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Страны ЕС на протяжении последних недель пытались согласовать новый пакет санкций к годовщине начала российской военной операции на Украине 24 февраля. Против, в частности, выступала Польша, которая призывала ужесточить меры против российской атомной отрасли, алмазов и каучука. В ночь на 25 февраля представительство Швеции в ЕС сообщило, что Евросоюз всё же согласовал десятый пакет.

По словам Борреля, новые ограничительные меры предусматривают значительные новые ограничения на импорт в РФ и экспорт из России, а также запрет ряда российских СМИ.

Введены дополнительные запреты на экспорт критически важных технологий и промышленных товаров в РФ – электроники, специализированных транспортных средств, деталей для машин, запчастей для грузовиков и реактивных двигателей, а также товаров для строительного сектора. Речь идет о продукции, которая может быть направлена на поддержание вооруженных сил России, указали в Брюсселе.

Совет ЕС также принял решение также запретить транзит через Россию экспортируемых из Евросоюза товаров и технологий двойного назначения во избежание обхода рестрикций. Кроме того, введены дополнительные ограничения на импорт продукции, приносящей значительные доходы России, такой как битум и синтетический каучук. Совет ЕС также ввёл запрет на предоставление гражданам и компаниям из РФ мощностей по хранению газа (за исключением части объектов для сжиженного природного газа).

Совет ЕС инициировал процесс приостановки действия лицензий на вещание двух российских СМИ – RT Arabic и Sputnik Arabic. Штрафные меры не помешают этим СМИ и их сотрудникам осуществлять в ЕС деятельность, отличную от вещания, – к примеру, проводить исследования и брать интервью, указали в Совете Евросоюза.

В дополнение к экономическим санкциям Совет ЕС принял решение о внесении в список значительного числа физических и юридических лиц. Три российских банка добавлены в список организаций, на которые распространяется замораживание активов и запрет на предоставление средств и экономических ресурсов. В заявлении названия банков не упоминаются, но ранее агентство Bloomberg писало, что новые санкции могут затронуть Альфа-банк, Росбанк и «Тинькофф» (по данным Reuters, банки могут отключить от SWIFT), а также Фонд национального благосостояния РФ. Списки будут обнародованы позднее в официальном журнале Евросоюза.

Днём ранее Минфин США расширил санкционный список российских банков, добавив в него не только один из крупнейших – МКБ, но и ряд средних и региональных. В общей сложности в перечне указано 11 кредитных организаций – МТС-банк, банки «Уралсиб», Уральский банк реконструкции и развития (УБРиР), «Санкт-Петербург», «Зенит», Металлинвестбанк, СДМ-банк, Ланта-банк, новосибирский банк «Левобережный», приморский банк «Приморье». Перед этим в свои санкционные списки МТС-банк, банки «Уралсиб», «Санкт-Петербург» и «Зенит» добавила Великобритания, а Дальневосточный банк и Росэксимбанк – Австралия.

Именно санкции против банков будут иметь прямое влияние на обычных россиян, пользующихся их услугами. Практически все эти банки выпускали платёжные карты китайской системы UnionPay, которые можно было использовать в большинстве стран Европы и мира. Но с 25 февраля снять с этих карт деньги за пределами РФ невозможно.

Как сообщал «ПолитНавигатор», Китай призвал Запад прекратить односторонние санкции.