Западные консалтинговые агентства несут прямую угрозу госбезопасности РФ – эксперт

19.02.2021, Москва, Елена Острякова

Иностранные консалтинговые компании могут спровоцировать протестные настроения в любом регионе России, поскольку обладают полной информацией о рынках наиболее востребованных товаров.

Об этом на круглом столе в Совете Федерации заявил журналист и пиарщик из Ростова Алексей Гриценко.

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«Информацию на основе ритейла и аудита практически по всем сетям розничной торговли интегрирует и перепродает исследовательская компания «Нильсон», штаб-квартира которой находится в США. Это иностранное аналитическое агентство может прогнозировать и провоцировать реальный дефицит или его признаки для всех социальных групп, стимулируя в конкретной географической точке протестное голосование граждан», – сказал Гриценко.

По его словам, российские сырьевые, телеком компании, фармацевтические, банковские бизнесы также попадают в сферу влияния рейтинговых агентств.

«Аналогичная ситуация сложилась в информации по рынкам гаджетов, техники, медицины, фармпрепаратов. Такие компании как «Газпром» и МТС консультируют зарубежные маркетинговые и консалтинговые агентства. Это является прямой угрозой для отечественного бизнеса и интересов государства», – предупредил Гриценко.

Другой опасностью он назвал участие российских ученых в различных международных рейтингах и индексах.

«За право попадания в международные рейтинги и мифическое признание мы охотно раскрываем те сведения, которые всегда считались коммерческой, а то и государственной тайной. Ради публикации в крупных международных журналах, которые создают рейтинг ученым и вузам, раскрываются важнейшие научные разработки. Конкурентная разведка становится просто не нужна», – заключил Гриценко.