Западные СМИ стращают обывателя: Ким Чен Ын приказал не сдаваться в плен на Украине

Михаил Рябов.  
01.12.2025 17:46
  (Мск) , Москва
Просмотров: 520
 
Вооруженные силы, Дзен, Запад, Общество, Политика, Пропаганда, Россия, Русофобия, Украина


Солдаты армии Северной Кореи, воюющие на Украине, получают приказ не сдаваться в плен.

С таким утверждением вышла статья во французской газете La Depeche, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

«Отдать свою жизнь – значит жить вечно. Давайте учиться у воинов, которые взорвали себя»… Эти рассказы используются в еженедельных политических курсах как метод идеологической обработки. Эта пропаганда прославляет верность солдат, которые пожертвовали своей жизнью, выполняя приказы Ким Чен Ына, и превозносит мужество», – говорится в публикации.

Авторы признают, что «многие демонстрируют абсолютную преданность делу – плод долгого промывания мозгов».

Стойкость северных корейцев действительно выглядит непостижимо для соплеменников Эммануэля Макрона – ведь в 1940 году Франция сдалась Гитлеру чуть менее чем за 40 дней.

