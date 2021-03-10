Запуск нового блока АЭС в Турции: Эрдоган изображал миролюбие перед Путиным

10.03.2021, Москва, Елена Острякова

Президент РФ Владимир Путин совместно со своим турецким коллегой Реджепом Эрдоганом в формате видеоконференции принял участие в торжественной церемонии по случаю начала сооружения энергоблока №3 АЭС «Аккую» в турецкой провинции Мерсин.

Непосредственно в Турции Россию представлял генеральный директор «Росатома» Алексей Лихачев. Он заявил, что «Аккую» – «крупнейшая атомная стройка на планете», передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«С сегодняшнего дня здесь полномасштабно сооружаются одновременно три энергоблока. Это единственный объект, который сооружается по схеме строй-владей-эксплуатируй», – сказал Лихачев.

Глава минэнерго Турции Фатих Дёнмез (Fatih Dönmez) назвал проект АЭС «Аккую» одним из крупнейших энергетических проектов в истории Турецкой Республики, который внесет вклад в энергобезопасность Турции. По его словам, деятельность АЭС рассчитана на 60 лет, что позволит снизить ущерб окружающей среде и покроет 10% потребностей Турции в электроэнергии.

Владимир Путин напомнил, что на площадке «Аккую» предусматривается возведение четырёх энергоблоков с реакторами общей мощностью 4800 мегаватт, которые ежегодно смогут производить до 37 миллиардов киловатт-часов электроэнергии.

«На АЭС «Аккую» действует центр «Росатома» по обучению технического персонала будущей станции, а в российских вузах, как уже было сказано, ведётся подготовка для Турции инженеров-атомщиков. В настоящее время образование в России получают более ста турецких студентов, которые в дальнейшем будут трудоустроены на «Аккую».

Общее же число турецких выпускников уже в текущем году превысит двести человек. Таким образом, к началу пусковых работ на АЭС будет подготовлено достаточное количество национальных кадров для турецкой атомной промышленности», – сказал Путин.

Реджеп Эрдоган заявил, что сейчас на строительстве АЭС работает 16 тыс человек, а после его завершения – будут постоянно работать 4 тыс чел.

«186 наших студентов, которые проходили обучение в течение 6,5 лет, вернулись в нашу страну и теперь будут работать над тем, чтобы атомная энергетика развивалась», – сказал Эрдоган.

По его словам, первый реактор на «Аккую» будет запущен в 2023 году.

«Мы хотим, чтобы российские туристы приезжали. Мы за безопасный туризм. Я хочу поблагодарить господина Путина и всех тех, кто внес свои усилия в реализацию данного проекта», – сказал Эрдоган.

Он также выразил надежду на то, что скоро встретится с Путиным «с глазу на глаз».