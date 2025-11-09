Затулин: Парад в Баку – издевательство над армянами

Елена Острякова.  
09.11.2025 16:42
  (Мск) , Москва
Просмотров: 259
 
Азербайджан, Армения, Война, Вооруженные силы, Дзен, Общество, Политика, Россия, Скандал, Турция


Совместный военный парад Азербайджана, Турции и Пакистана, посвященный завершению военных действий в Нагороном Карабахе, состоялся в субботу в Баку.

Депутат Госдумы РФ Константин Затулин считает это «жгучей несправедливостью» по отношению к армянам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Совместный военный парад Азербайджана, Турции и Пакистана, посвященный завершению военных действий в Нагороном Карабахе,...

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в ТамТам, Яндекс.Дзен, Telegram, Одноклассниках, Вконтакте, каналы YouTube и TikTok.

«Очевидно, что парады по случаю победы становятся все более внушительными. Это не только желание руководства Азербайджана застолбить место в истории и продлить эйфорию по поводу достигнутой победы. Но и удостоверение того, что все слова о мире, которыми пользуются на международных встречах представители Азербайджана, Армении и Турции, не умаляют того факта, что новый этап взаимоотношений строится на жгучей несправедливости по отношению к соседям.

Одна только проблема беженцев из Нагорного Карабаха и захваченных в плен руководителей Нагорно-Карабахской республики удостоверяют то, что ни о каком новом мире и новом этапе взаимоотношений речи не идет.

Речь идет о сдаче интересов Армении, которую допускает правительство Пашиняна в угоду курсу, далекому от уважения памяти людей, отдавших жизни и испытывающих сегодня страдания», – сказал Затулин.

Он считает, что проблема разрешится только после смены руководства в Армении.

Метки: ,

Отблагодарить журналистов за материал и поддержать «ПолитНавигатор»

Подпишитесь на рассылку новостей ПолитНавигатора на электронную почту

Все новости за сегодня



Уважаемые читатели! По требованию Роскомнадзора ужесточаются правила публикации комментариев.

Запрещены к публикации комментарии с заведомо ложной информацией о проведении СВО ВС РФ на территории Украины, комментарии содержащие экстремистские высказывания, оскорбления, фейки.

Администрация Сайта вправе удалять комментарии и блокировать аккаунты без предварительного уведомления. Спасибо за понимание!

Размещение ссылок на сторонние ресурсы запрещено!


  • Ноябрь 2025
    Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
    « Октябрь    
     12
    3456789
    10111213141516
    17181920212223
    24252627282930

  • Подписка на новости Политнавигатора



    • Сообщить об опечатке

    Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

    Отправить