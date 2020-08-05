Зеленский хочет «скормить» задержанных в Минске граждан РФ антирусскому электорату

05.08.2020, Киев, Игорь Петров

Президент Украины Владимир Зеленский воспользовался задержанием 33 граждан РФ под Минском, объявленных «боевиками ЧВК», чтобы привлечь на свою сторону антироссийский электорат накануне местных выборах.

Об этом корреспонденту «ПолитНавигатора» заявил политолог Александр Семченко.

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«Просто так вагнеровцев не выдадут. Должны быть предъявлены конкретные обвинения. Гражданство само по себе не является поводом для выдачи. То есть их должны в чем-то обвинить. В чем их обвиняет украинская сторона – непонятно. То, что кто-то вроде бы воевал где-то на Донбассе – не проходит. Когда будут конкретные обвинения в конкретных преступлениях, тогда можно будет говорить.

Что ответил Лукашенко, пока неясно. У него забот хватает, у него 9 числа выборы и ему, вероятно, устроят Майдан, в том числе, с участием наших политиков.

Возможно, с этим разговором двух президентов получится то же, что и с разговором Зеленского с Путиным, когда пресс-служба Путина по итогу написала одно, пресс-служба Зеленского – другое. Не исключено, что Лукашенко задавал Зеленскому неудобные вопросы: а как там ваши ребята из «Правого сектора», которые грозятся к нам приехать и некоторые уже приехали, а как там ваш депутат Гончаренко, который заявлял, что надо организовать Майдан и прочее.

Таким образом, мы пока что мы видим ситуацию только с одной стороны, со стороны Зеленского который в очередной раз заигрывает с электоратом Порошенко. Пока все это – просто игра на публику внутри Украины», – считает политолог.

Как сообщал ПолитНавигатор, в сообщении офиса украинского президента по итогам разговора с Лукашенко говорится, что Киев надеется на выдачу «всех подозреваемых в террористической деятельности на территории Украины», а также утверждается, что стороны обсудили этот вопрос.

Правда, в отчете белорусской стороны акценты расставлены иначе и дается понять, что Лукашенко уклонился от обещаний выдачи.

«Владимир Зеленский затронул в разговоре вопрос о задержанных в Беларуси боевиках. Он проинформировал, что они участвовали в боевых действиях на Донбассе, и украинская прокуратура ведет расследование по данным фактам. Александр Лукашенко в свою очередь отметил, что правоохранительные органы будут сотрудничать по этому вопросу в рамках подписанных с Россией и Украиной международных соглашений», – указывается в сообщении, опубликованном на официальном сайте белорусского президента.