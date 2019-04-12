Зеленскому угрожают судом за дезертирство

12.04.2019, Киев, Владимир Гладков

В 2014 году Владимир Зеленский уклонился от призыва в армию на войну в АТО – значит, его место не на посту главнокомандующего, а в тюрьме, за дезертирство.

Об этом в ходе планерного заседания Верховной Рады заявила депутат Татьяна Черновол, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«У меня запрос к Министерству обороны. Это очень актуальный запрос в условиях нынешней президентской кампании. Мы выбираем президента, Верховного главнокомандующего, защитника Украины и общества. А в СМИ прошла тревожная информация, что один из кандидатов не готов брать на себя функции защитника. Речь идёт о том, что, вроде как, в 2014 году пан Зеленский отказался от призыва. То есть отказался выполнять функции защитника», – отметила она.

В связи с этим Татьяна Черновол потребовала проверить эту информацию и расследовать данное дело.

«И поэтому услышать официальный ответ на этот вопрос сейчас для общества чрезвычайно важно. Нужно подтвердить или опровергнуть данную информацию как можно скорее, поэтому я сейчас делаю этот запрос. Но хочу сказать, что уклонение от исполнения военных обязанностей – это криминальное дело. Также хотелось бы услышать, если это право, возбуждено ли по этому поводу уголовное производство, ведь речь идёт про такое преступление, как дезертирство», – добавила нардеп.