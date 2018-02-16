16.02.2018, Луганск, Анастасия Самойлова

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ЛНР отвергла идею о 20 тысячах «миротворцев» во главе со шведами

Украина под видом миротворческой миссии ООН хочет провести «зачистку» населения Донбасса, нелояльного киевскому националистическому режиму. Об этом сегодня на брифинге в Луганске заявил и. о. министра иностранных дел ЛНР Владислав Дейнего, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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Так он отреагировал на слова экс-генсека НАТО Андерса Фог Расмуссена, который предложил план по введению 20-тысячного миротворческого контингента, куда войдут военнослужащие стран, не являющихся членами НАТО — Швеции, Бразилии, а также Белоруссии, которой доверяет Россия. Возглавить миссию ООН должна Швеция.

«Кто такой сегодня Расмуссен? Это один из советников Порошенко. Здесь ситуация такова: то ли это позиция, которую пытаются навязать в какой-то степени Порошенко, то ли это его собственные «хотелки», которые он пытается озвучивать через бывшего главу НАТО», – сказал Дейнего.

«Тем не менее, от НАТО никаких высказываний на этот счёт не было. Позиция Расмуссена как бывшего руководителя НАТО: обойтись без участия стран НАТО в этом мероприятии – тоже выглядит как-то странно. Получается, что таким образом он выражает недоверие к своим коллегам», – добавил представитель ЛНР.

«Они предлагают 20 тысяч человек, вооружённых представителей некоей миссии ООН. Начнём с того, что это не миротворческая миссия. Миротворческая миссия – это тот орган, присутствие которого инициируют либо две стороны конфликта, которые определились в том, что они самостоятельно не могут решить конфликт, и обращаются к Организации Объединённых Наций для проведения миротворческой операции. Тогда ООН рассматривает такую возможность и принимает решение о возможности направить миротворческий контингент», – пояснил Владислав Дейнего.

«Здесь мы имеем дело с желанием Украины провести зачистку территории Донбасса либо руками вот этих представителей ООН, либо их руками заблокировать нашу возможность к сопротивлению, а зачистку проводить собственными силами. Собственно, они пытаются отыграть югославский вариант», – подытожил представитель внешнеполитического ведомства ЛНР.