Германия поставила на Украину четверть своей ПВО, – посол ФРГ

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Германия передала Украине 25% зенитно-ракетных комплексов Patriot из всех, находящихся на ее вооружении. Об этом в эфире телеканала «ТСН» заявил посол Германии на Украине Мартин Егер, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Кроме того, по словам Егера, продолжаются поставки на Украину и немецких комплексов ПВО IRIS-T.

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«Если не будет ПВО, то будет очень сложно отбивать будущие атаки, потому мы решили делать еще больше, чем до сих пор в секторе ПВО. Сегодня мы уже имеем две системы Patriot в стране, и мы привезем еще одну, третью систему. Это нелегко для нас, потому что мы имеем свои обязательства в НАТО. Это будет означать, что 25% наших Patriot будут находиться в Украине. Нет никакой другой такой страны в мире, которая столько отдает. Кроме систем Patriot есть еще система IRIS-T, уже некоторые системы тут есть, в мае прибудет еще одна. Кроме того, мы обещали Украине, что в этом году, в следующем году и в 26-м будем поставлять новые такие системы», – заявил Егер.