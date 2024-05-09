Не выдержала даже баба Юля: Украину превращают в сырьевой придаток ЕС

Верховная рада Украины утвердила закон, который облегчает задачу распила на металлолом и вывоза за границу оставшегося советского наследия.

О сути законопроекта рассказала на заседании Верховной рады экс-премьер Юлия Тимошенко, которая старается выступать с разоблачительными речами, надеясь вернуться к властной кормушке.

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«Фонд госимущества имеет право ликвидировать промышленные предприятия государственной формы собственности или там, где доля государства является определяющей, и получать определенные деньги.

И те деньги, которые они выручат от продажи металлолома, от продажи земли, каких-то сооружений, они будут наполнять специальный фонд, который, согласно этому закону может быть потрачен только на ликвидацию новых промышленных предприятий.

Вы можете мне назвать хоть одну страну в мире, которая бы, имея более трех тысяч промышленных площадок, оснащенных, к которым подведены коммуникации, которые готовы для того, чтобы начать на них любой частный бизнес, – чтобы эти площадки не приватизировались, как-то оптимально не использовались, не направлялись на развитие экономики, на импортозамещения, а просто ликвидировались – как план?

Такое может происходить только в странах, которые поставили целью не развитие экономики, высокотехнологичных отраслей, а деиндустриализацию страны», – разводила демагогию Тимошенко, чья партия так же предлагает сохранение прозападного курса – модели, где Украине отводится исключительно роль колонии.