Украина готовится впервые за 60 лет выращивать хлопок – для производства пороха

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Впервые за 60 лет на юге Украины планируется возобновить выращивание хлопчатника, необходимого для производства пороха. Об этом на заседании Верховной рады заявил министр АПК Николай Сольский.

«Имеем теперь упрощенную процедуру регистрации и ввоза в оборот сортов хлопчатника, который нужен, в том числе, и для производства пороха. Уже в этом году будут первые посевы впервые с 60 лет хлопчатника на юге Украины. Также дерегулировано выращивание промышленной конопли. Уверен, что этот рынок также будет развиваться в Украине», – сказал чиновник.

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В апреле глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Евросоюз не производит достаточно пороха для наращивания выпуска необходимых для Украины боеприпасов из-за зависимости от импорта хлопка из Китая.

«Для производства пороха нужен хлопок, но хлопок больше не производится в Европе, поскольку его было дешевле производить в других местах. ЕС должен восстановить отрасль сельского хозяйства, которая полностью исчезла», – сказал Боррель.

По данным руководства немецкого концерна Rheinmetall (одного из ведущих производителей боеприпасов) Европа получает из Китая «более 70%» хлопкового пуха, необходимого для изготовления нитроцеллюлозного пороха.

«А поставки этого хлопка из Китая прекратились как бы случайно несколько месяцев назад», – посетовал в начале марта комиссар ЕС по внутреннему рынку Тьерри Бретон.