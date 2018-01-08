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На изготовление орденов и медалей для боевиков «АТО» на Украине потратили 20 миллионов гривен
В 2017 году расходы на изготовление государственных наград составляли 20,450 млн гривен.
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Об этом сообщили в Госуправлении делами, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Расходы по бюджетной программе на изготовление государственных наград и памятных знаков в 2017 году составляют 20 450,77 тыс. uривен», — сообщили в Госуправлении.
В частности, в прошлом году было изготовлено 780 орденов, 4,2 тыс. нагрудных знаков к почетным званиям и 350 отличий президента.
Также было произведено 56,7 тыс. знаков отличия президента «За участие в АТО» и 5,5 тыс. знаков отличия президента «За гуманитарное участие в АТО».
Кроме того, в указанную сумму входит изготовление 71,4 тыс. бланков наградных документов и 7 тыс. футляров к наградам.
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