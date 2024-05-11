Белорусская армия представляет большую угрозу для Украины, – пропагандист Бутусов
Белоруссия представляет серьезную угрозу для Украины. За последнее время ее армия серьезно интегрировалась в российскую, они вместе проводят учения, модернизируются и усиливаются.
Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандист Юрий Бутусов. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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«Такая угроза существует, но на данный момент признаков подготовки вступления белорусской армии в войну нет. Режим Лукашенко очень сильно усилил сотрудничество с Российской Федерацией в военной сфере, они совместно проводят военные учения, они интегрируют белорусскую армию в российскую, они активно модернизуются, усиливаются, и это большая для нас угроза. Но на данный момент подготовки к непосредственному вступлению в бой белорусской армии нет», – заявил Бутусов.
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