Белорусская армия представляет большую угрозу для Украины, – пропагандист Бутусов

Анатолий Лапин.  
11.05.2024 11:36
  (Мск) , Киев
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Вооруженные силы, Дзен, Россия, Украина


Белоруссия представляет серьезную угрозу для Украины. За последнее время ее армия серьезно интегрировалась в российскую, они вместе проводят учения, модернизируются и усиливаются.

Об этом в эфире своего видеоблога заявил пропагандист Юрий Бутусов. Передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Белоруссия представляет серьезную угрозу для Украины. За последнее время ее армия серьезно интегрировалась в...

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«Такая угроза существует, но на данный момент признаков подготовки вступления белорусской армии в войну нет. Режим Лукашенко очень сильно усилил сотрудничество с Российской Федерацией в военной сфере, они совместно проводят военные учения, они интегрируют белорусскую армию в российскую, они активно модернизуются, усиливаются, и это большая для нас угроза. Но на данный момент подготовки к непосредственному вступлению в бой белорусской армии нет», – заявил Бутусов.

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