01.03.2018, Киев, Семен Дорошенко

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Однопартийцы Трампа советуют Украине приготовиться к «неизбежной российской атаке»

Кремль попытается влиять на настроения украинцев перед выборами 2019 года и украинцам следует быть готовыми к «неизбежной российской атаке».

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Об этом заявил региональный директор по вопросам Евразии финансируемой Республиканской партией США американской неправительственной организации International Republican Institute (IRI) Стивен Никс в интервью украинской службе «Голоса Америки».

«Неправительственные организации должны быть настороже в отношении иностранных воздействий, они могут быть хорошими контролерами», — заявил он.

По его мнению, финансируемые американцами грантоедские организации на Украине являются мощными и могут эффективно выявлять попытки России влиять на выборы.

«Когда вы смотрите на регион и, помните, IRI работает в многих странах бывшего Советского Союза, я бы сказал, что Украина действительно является одной из сильнейших стран, потому что имеет энергичный неправительственный сектор, заслуживающий доверие», — хвалит американец украинских грантоедов.

Никс также сообщил, что по данным его организации, большое количество украинцев не определились со своими политическими предпочтениями.

«Около 40% не решили, за кого они бы голосовали на парламентских выборах, если бы выборы состоялись сегодня. Я считаю, это из-за того, что до выборов еще год, а также из-за нетерпеливости», — отметил он, опираясь на опрос IRI.

Он отметил, что украинцам нужно время, чтобы восстановиться от травмы и экономического влияния войны. Однако, как отметил Никс, опрос IRI показывает, что люди поддерживают европейский выбор своей страны, и это, по его мнению, и должно отразиться на результате выборов.