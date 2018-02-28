28.02.2018, Киев, Елена Острякова

1 222 просмотров

Порошенко анонсировал новый обмен пленными до конца недели

Процесс обмена пленными между Украиной и ЛДНР продолжается. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

«До конца текущей недели еще двух наших заложников мы вернем домой. Обговорены уже и место, и дата. Думаю, оно не сорвется. Я этим занимаюсь лично. И могу сказать, что и в России решения принимаются на самом высоком уровне по каждому», — сказал Порошенко.

Он признал, что самым эффективным переговорщиком по вопросам обмена оказался Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

«Мы пытались использовать разные каналы коммуникаций, начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Потому что решения про освобождение принимает непосредственно Путин», — сказал Порошенко.