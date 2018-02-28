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Порошенко анонсировал новый обмен пленными до конца недели
Процесс обмена пленными между Украиной и ЛДНР продолжается. Об этом сегодня на пресс-конференции в Киеве заявил президент Украины Петр Порошенко.
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«До конца текущей недели еще двух наших заложников мы вернем домой. Обговорены уже и место, и дата. Думаю, оно не сорвется. Я этим занимаюсь лично. И могу сказать, что и в России решения принимаются на самом высоком уровне по каждому», — сказал Порошенко.
Он признал, что самым эффективным переговорщиком по вопросам обмена оказался Виктор Медведчук, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
«Мы пытались использовать разные каналы коммуникаций, начиная от военных и заканчивая церковью. Я должен признать, что наиболее эффективным оказался Виктор Медведчук. Потому что решения про освобождение принимает непосредственно Путин», — сказал Порошенко.
Метки: обмен пленными
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