28.02.2018, Киев, Семен Дорошенко

765 просмотров

Убегая от украинских пограничников, контрабандисты сожгли ящик с сигаретами

Волынские контрабандисты пытались сжечь груз сигарет, убегая от пограничного наряда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Подпишитесь на новости «ПолитНавигатор» в Telegram, Facebook, Одноклассниках или Вконтакте

Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.

«Сегодня ночью, благодаря совместным мероприятиям, проведенным оперативными сотрудниками Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничного наряда от отдела «Новогрузьке» Луцкого отряда, пресечена попытка незаконного перемещения в Польшу табачной контрабанды», — говорится в сообщении.

Как отмечается в сообщении, что проверяя направление возможного правонарушения, пограничники обнаружили пакеты с сигаретами. Правонарушители, очевидно заметив пограничников и убегая с места происшествия, решили подожгли пакеты, в результате чего один из них сгорел. Остальные 7 ящиков сигарет в количестве 3500 пачек доставлены в подразделение и будут переданы в Волынской ГФС.