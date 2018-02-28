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Убегая от украинских пограничников, контрабандисты сожгли ящик с сигаретами
Волынские контрабандисты пытались сжечь груз сигарет, убегая от пограничного наряда, передает корреспондент «ПолитНавигатора».
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Об этом сообщает Отдел взаимодействия со СМИ Государственной пограничной службы Украины.
«Сегодня ночью, благодаря совместным мероприятиям, проведенным оперативными сотрудниками Северного регионального управления Госпогранслужбы и пограничного наряда от отдела «Новогрузьке» Луцкого отряда, пресечена попытка незаконного перемещения в Польшу табачной контрабанды», — говорится в сообщении.
Как отмечается в сообщении, что проверяя направление возможного правонарушения, пограничники обнаружили пакеты с сигаретами. Правонарушители, очевидно заметив пограничников и убегая с места происшествия, решили подожгли пакеты, в результате чего один из них сгорел. Остальные 7 ящиков сигарет в количестве 3500 пачек доставлены в подразделение и будут переданы в Волынской ГФС.
Метки: Контрабанда, Сигареты, украинские пограничники
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