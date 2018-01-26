26.01.2018, Киев, Ольга Козаченко
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Политика, Преследования журналистов, Скандал, Украина

Украинскую партию войны охватил ужас


Нападки на журналистку-майданщицу Наталью Влащенко за интервью с Андреем Портновым, экс-главой администрации президента Януковича, обусловлены страхом украинской власти.

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Об этом на пресс-конференции в Киеве, передает корреспондент «ПолитНавигатора», сообщил руководитель информационно-аналитического центра «Третий сектор» Андрей Золотарев.

«Показательно, что люди, которые с пеной у рта ратовали за свободу слова, спустя четыре года пришли к тотальной цензуре и давлению на масс-медиа с использованием парамилитарных формирований. Более чем показательная эволюция. Чем вызвана эта истерика в отношении Портнова, а чуть ранее эфира с Медведчуком? Представители партии войны заговорили о реванше. Мне представляется, что это своего рода по Фрейду сублимирование страхов относительного того, что в ближайшее время из-под их ног может уйти почва», — полагает эксперт.

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