20 российским исполнителям, поддержавшим Лукашенко, обещают запретить выступать в Белоруссии

22.09.2020, Москва, Елена Острякова

20 российских исполнителей, снявшихся в клипе на песню «Любимую не отдают» в поддержку Александра Лукашенко будут иметь проблемы с концертной деятельностью в Белоруссии.

Об этом на youtube-канале «И грянул Грэм» заявил эмигрировавший из России музыкальный критик и либерал Артемий Троицкий, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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Он считает, что певцы сделали это не из политических убеждений, а ради гонораров и пиара, и после отстранения от власти Лукашенко, которое, как считает музкритик, произойдет в ближайшие месяцы, им будет «заказан въезд в страну».

«Филиппу Киркорову в том числе. Если он только не встанет на колени на площади Независимости и не покается перед белорусским народом, не скажет, что «демоны меня охмурили». Может быть, в этом случае белорусы его простят. Это будет связано для него с большим унижением. Никаких тебе корпоративов на «Беларуськалии», концертов во Дворце спорта. В общем, потеряет Киркоров гораздо больше, чем приобрел от альянса с Лукашенко», – рассуждает Троицкий.

Еще один певец, который снялся в клипе не из корысти, по его мнению, – Николай Басков.

«Может ли быть искренность в напевании для Лукашенко от Николая Баскова? Ну разве что хороший мужской гомосексульный роман. С Басковым тут все понятно, про Лукашенко я такого рода слухов не слышал», – паясничает Троицкий.

Напомним, песня «Любимую не отдают» о любви, но ее название – цитата из предвыборного выступления Лукашенко. После его презентации все исполнители были подвергнуты травли в соцсетях со стороны белорусских майданщиков. Они призывают радиостанции объявить бойко «певцам кровавой диктатуры». Участники клипа оправдываются, что не знали о политической подоплеке песни.