Европа сильно ошиблась, когда решила сделать своей главной внешнеполитической ставкой разваливающуюся, коррумпированную Украину.

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В своих расчетах на то, что мы победим Россию, мы забываем о главном – об Украине. Вся наша стратегия зависит от того, сможет ли Украина нанести России военное поражение. Это украинские солдаты, это украинское поле боя.

А то, что мы сейчас видим на Украине – это явный путь к несостоявшемуся государству. Знаете, украинцы этого не заслужили. Это несостоявшееся государство: количество погибших, сокращение населения, утрата контроля над страной, массовое дезертирство.

Всё это признаки несостоявшегося государства. А еще у вас есть спецслужбы, которые в Киеве даже ведут вооружённую борьбу», – сказал Шуленбург.