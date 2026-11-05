«Мы сделали свою главную ставку на абсолютно несостоятельное государство» – евродепутат
Европа сильно ошиблась, когда решила сделать своей главной внешнеполитической ставкой разваливающуюся, коррумпированную Украину.
Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».
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«В своих расчетах на то, что мы победим Россию, мы забываем о главном – об Украине. Вся наша стратегия зависит от того, сможет ли Украина нанести России военное поражение. Это украинские солдаты, это украинское поле боя.
А то, что мы сейчас видим на Украине – это явный путь к несостоявшемуся государству. Знаете, украинцы этого не заслужили. Это несостоявшееся государство: количество погибших, сокращение населения, утрата контроля над страной, массовое дезертирство.
Всё это признаки несостоявшегося государства. А еще у вас есть спецслужбы, которые в Киеве даже ведут вооружённую борьбу», – сказал Шуленбург.
«А теперь еще и Трамп говорит, что Зеленскому пора уходить, и знаете, я вот думаю, какой у этого человека авторитет. И теперь он возвращается, и он не получил 70 миллиардов.
Так что это страна без денег, с разваливающейся экономикой. Она в ужасном состоянии. А мы в Европе все равно хотим продолжать эту политику. Знаете, это будет иметь для нас последствия. Я думаю, что на кону будущее НАТО и будущее Европейского Союза», – жаловался депутат.
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