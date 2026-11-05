«Мы сделали свою главную ставку на абсолютно несостоятельное государство» – евродепутат

Максим Столяров.  
05.11.2026 23:31
  (Мск) , Москва
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Вооруженные силы, Денацификация, Дзен, ЕС, Общество, Политика, Россия, Спецоперация, Украина


Европа сильно ошиблась, когда решила сделать своей главной внешнеполитической ставкой разваливающуюся, коррумпированную Украину.  

Об этом на канале «Neutrality Studies» заявил работавший во многих «горячих точках» экс-дипломат ООН, депутат Европарламента Михаэль фон дер Шуленбург, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

Европа сильно ошиблась, когда решила сделать своей главной внешнеполитической ставкой разваливающуюся, коррумпированную Украину.  ...

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«В своих расчетах на то, что мы победим Россию, мы забываем о главном – об Украине. Вся наша стратегия зависит от того, сможет ли Украина нанести России военное поражение. Это украинские солдаты, это украинское поле боя.

А то, что мы сейчас видим на Украине – это явный путь к несостоявшемуся государству. Знаете, украинцы этого не заслужили. Это несостоявшееся государство: количество погибших, сокращение населения, утрата контроля над страной, массовое дезертирство.

Всё это признаки несостоявшегося государства. А еще у вас есть спецслужбы, которые в Киеве даже ведут вооружённую борьбу», – сказал Шуленбург.

«А теперь еще и Трамп говорит, что Зеленскому пора уходить, и знаете, я вот думаю, какой у этого человека авторитет. И теперь он возвращается, и он не получил 70 миллиардов.

Так что это страна без денег, с разваливающейся экономикой. Она в ужасном состоянии. А мы в Европе все равно хотим продолжать эту политику. Знаете, это будет иметь для нас последствия. Я думаю, что на кону будущее НАТО и будущее Европейского Союза», – жаловался депутат.

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