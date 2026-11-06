«Это как если бы немцев стравили с австрийцами», – в Бундестаге жалуются, что Мерц уже достал всех с бандеровцами

АнатолийЛапин.  
06.11.2026 11:02
  (Мск) , Берлин
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Германия, Дзен, Политика, Украина


Канцлер Фридрих Мерц так усердно лоббирует новые и новые денежные вливания для помощи бандеровцам, будто его дом – не в Германии, а на Украине.

Об этом заявил зампред фракции «Альтернатива для Германии» (АдГ) в Бундестаге Маркус Фронмайер, выступая на заседании рабочей группы по иностранным делам фракции, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

Канцлер Фридрих Мерц так усердно лоббирует новые и новые денежные вливания для помощи бандеровцам,...

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«Наш федеральный канцлер Фридрих Мерц на каждом обсуждении бюджета здесь, в Бундестаге, в правительстве, начинает не с положения дел в Германии, а с Украины.

С точки зрения немцев это вызывает беспокойство, потому что создается впечатление, что их эмоциональный дом находится где-то в другом месте.

Мы, немцы, заслуживаем канцлера, который в первую очередь отстаивает интересы Германии. А в интересах Германии, чтобы эта ужасная война, наконец, закончилась», — заявил Фронмайер.

Он раскритиковал подход, при котором происходящее на Украине рассматривают исключительно через призму ответственности России.

«Вчера представители СМИ спросили меня, почему мы говорим о гибели людей на Украине как о трагедии, в конце концов, эту войну начала Россия. Я попытался объяснить, что, когда молодые люди гибнут десятками и сотнями тысяч, это всегда трагедия. И что, с нашей точки зрения, Украина и Россия — братские народы.

На мой взгляд, это всё равно, что если бы мы, немцы, воевали с Австрией. Именно поэтому мы желаем этим двум народам возможности наконец снова начать диалог и искать решения», — подчеркнул Фронмайер.

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