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Правящее большинство в парламенте Молдовы сегодня отказалось заслушать отчет премьер-министра Василе Тофана о закупке газа на Украине.

С такой инициативой выступил оппозиционный депутат Богдан Цырдя, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«На Украине население платит примерно 3,20 лея за кубометр газа. В Молдове — 26,14 лея. Более чем в восемь раз дороже! Будет ли у нас газ по 3 лея? Когда снизятся тарифы для граждан?», – вопрошал Цырдя. Молдова провела пробную закупку газа на Украине в конце октября. Было закуплено 2 млн кубометров при потребности на отопительный сезон в 821 млн тонн. Причем изначально указывалось вообще о 2 тыс кубов, но потом правительство сообразило, что это звучит смешно – и исправило информацию.

Все это напоминает очередную пиар-акцию, которых так много вокруг Украины. Замерзающий Киев объявил, что украинские частные компании получили право экспортировать до 15% собственной добычи, поскольку «накопили большие запасы».

«Мы готовы поставить в Молдову значительный объем. Мы постоянно следим за ситуацией и будем готовы помочь Молдове в критический момент», – заявил посол Украины в Молдове Паун Роговей.

Недоумение по этому поводу выразил экс-премьер Молдовы Ион Кику.

«Как можно себе представить, что страна, которая вынуждена ввозить газ для того, чтобы обеспечить себя, может делать какие-то реверансы в нашу сторону? Как это может быть сделано, если они сталкиваются с теми же проблемами по транспортировке и объемам?», – спросил политик.

На самом деле «Нафтогаз» начал перепродавать в Европу купленный на кредитные средства газ. Ожидается, что до конца года за границу поставят 1 млрд кубометров. Это не будет считаться экспортом, так как кредитный газ хранился в режиме «таможенный склад» и не проходил растаможивание. Основные поставки идут в Венгрию.

Но в Молдове свой пиар. Правительство, объявившее в сентябре, что принципиально не купит у России даже кубического сантиметра топлива, теперь должно убедить собственное население, что нашло дешевое топливо.

Молдавский премьер Василе Тофан не назвал точной украинской цены, но заявил, что она «оказалась ниже спотовой», и «разница составляет около 10 евро за мегаватт-час». В Кишиневе надеялись, что воинственный сосед не забудет, как получал скидку на транзит своего сырья и отплатит добром на добро.

Но не тут-то было. Как подсчитал Публицист Сергей Ткач, стоимость молдавской закупки могла составить около 90 евро за МВт·ч, то есть вполне рыночная европейская цена – больше 1100 евро. При этом, польские компании приобрели украинский газ примерно по 69 евро за МВт·ч. Именно поэтому, считает он, правительство и скрывает цену.

«Мы продолжаем покупать газ по неизвестным, непрозрачным схемам. Молдавская власть ведет ошибочную политику исключительной зависимости от биржевых торгов. Заставляет население оплачивать эту вредную стратегию, а сама ходит с протянутой рукой по странам ЕС и просит, чтобы они помогли выплатить компенсации несчастным молдаванам. Молдова превратилась в «страну дураков», потому что граждане уже столько времени терпят все эти безобразия и обман», – написал Ткач.

Вся эта дискуссия происходит на фоне роста тарифов на газ для населения за последний год на 81%. Сентябрьское повышение составило 41%, а октябрьское 29%.

Осознавая, что пиар-афера не удалась, правительство включило заднюю. Молдавский министр энергетики Дорин Жунгиету сообщил, что не видит возможности приобрести у Киева более 50 миллионов кубометров топлива, не исключая, что всё ограничится всего 10 миллионами. Он объяснил это тем, что Молдова уже имеет 24-25 подписанных контрактов с европейскими поставщиками. Понятно, что цены там такие же конские.

Бывший молдавский президент Игорь Додон негодует, почему нельзя было договориться с «Газпромом» на поставки по цене 350 долларов за тысячу кубометров.

Посол РФ в Кишиневе Олег Озеров подтверждает его слова, но предупреждает, молдавское правительство должно перестать хамить России, говорить, что она побеждена и «смотреть на Москву в перевернутый бинокль».