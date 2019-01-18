А вот это уже серьёзно: Самая опасная авантюра США на Украине

18.01.2019, Москва, Владимир Гладков

Одной из наиболее опасных антироссийских авантюр, в которую втянули США Украину, является сотрудничество с обанкротившейся американской компанией «Westinghouse», которая пытается вытеснить Россию с рынка топлива для атомных электростанций. История может закончиться для Украины повторением Чернобыльской катастрофы.

Об этом в эфире телеканала «Россия-1» заявил завкафедрой международных отношений и дипломатии Московского гуманитарного университета Николай Платошкин, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Я за сотрудничество компании «Westinghouse» с Украиной. Во-первых, компании такой нет: она в 2017 году объявила себя банкротом, а к тому времени, кстати, принадлежала японской компании «Toshiba».

В этом году её купила брокерская фирма, занимающаяся распродажей активов, а до этого они занимались сантехническим оборудованием. Если два банкрота сотрудничают друг с другом – что ж плохого», – сказал он.

«У них в Америке 4 ядерных реактора сейчас «подвешены». И, кстати, в 1998 году они впервые, когда ещё был «Westinghouse», пытались заменить наши ТВЭЛы на финской атомной электростанции, после чего финны выкинули их оттуда ввиду мощного выброса радиации при попытке заменить советские ТВЭЛы американскими.

Хотите ещё одного Чернобыля – работайте с банкротами! Просто украинский народ вам этого всего хамства потом не простит, имейте это в виду», – добавил Николай Платошкин.