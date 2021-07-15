15.07.2021, Киев, Вадим Москаленко
 
Дзен, Донбасс, Крым, Образование, Политика, Украина
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Абитуриентов из Крыма и ЛДНР на Украине ожидают преследования

Новости УкраиныФамилии поступающих в украинские вузы абитуриентов из Крыма и ЛДНР приходится шифровать во всех...

Фамилии поступающих в украинские вузы абитуриентов из Крыма и ЛДНР приходится шифровать во всех системах, чтобы обезопасить их от возможных преследований.

Об этом на форуме в Киеве заявила замминистра образования и науки Украины Любомира Мандзий, передаёт корреспондент «ПолитНавигатора».

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«В образовательных центрах поступающие сдают два экзамена государственной итоговой аттестации – это те поступающие, у которых нет документов об образовании украинского образца. И третий экзамен – профильный, определяет учреждение высшего образования. Что касается безопасности, речь идёт о том, что поступающие на зачисление с временно оккупированных территорий и из Крыма – их фамилии шифруются. То есть они ни в одной системе не отображаются. Они зашифрованы для того, чтобы обезопасить их от преследований и всего остального», – рассказала Мандзий.

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