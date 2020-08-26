Алексиевич: «Нам нужна помощь мира, а может, и России»

26.08.2020, Москва, Елена Острякова

Известная своими русофобскими взглядами белорусская писательница, лауреат Нобелевской премии Светлана Алексиевич прибыла сегодня на допрос в Следственный комитет Белоруссии.

Она проходит по уголовному делу как член координационного комитета оппозиции, который белорусская прокуратура обвиняет в попытке захвата власти в стране.

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Алексиевич эти обвинения отвергает. Она утверждает, что комитет собирался только «наладить диалог», однако дала понять, что предметом «диалога» должно стать отстранение от власти президента Александра Лукашенко. Писательница считает, что самостоятельно с этой задачей комитет не справится.

«Мир нам поможет, чтобы Лукашенко стал разговаривать с кем-то. Сейчас он разговаривает только с Путиным. Надо, может быть, и Путина как-то привлечь к разговору, и мир. Чтобы Лукашенко понял, что нельзя ставить свою жизнь и жизнь своей семьи на одну доску со своим народом. Но тут нам должны помочь. Наш комитет не справится с этой ситуацией. Наше гражданское общество не так еще сильно. Нам нужна помощь мира. Может быть, и России, если мы сможем ее привлечь», – сказала Алексиевич.

При этом она не исключила вероятность гражданской войны в Белоруссии.

«Если так нас будут разделять и мы будем разделяться, мы обязательно скатимся к гражданской войне. Это очень опасно», – резюмировала писательница.