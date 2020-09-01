01.09.2020, Москва, Елена Острякова
 
Политика, Россия
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«Альтернатив море». Лукашенко намерен продолжать многовекторную политику


Белоруссия будет продолжать проводить многовекторную политику.

Об этом президент страны Александр Лукашенко заявил сегодня журналистам, передает корреспондент «ПолитНавигатора».

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«Как бы ни складывалась ситуация, мы вынуждены проводить многовекторную политику. В России этот вопрос как рассматривают: Лукашенко чуть ли не отвернулся от России и посматривает на Запад. У нас еще очень много времени, чтобы посмотреть, исходя из этих уроков, и сблизить наши позиции. Вы старшие братья, я никогда этого не отрицал, хотя все остальные республики дрожат от этих слов. Мы считаем, что ничего страшного, но должен быть старшим братом. Альтернатив море», – сказал Лукашенко.

При этом он считает, что в России его несправедливо обвиняют в развороте на Запад.

«Это было все истолковано, что Лукашенко такой-сякой отворачивается от России. Никогда я этого не делал. Да, я проводил многовекторную политику, насколько это было возможно. Вы думаете, я не понимаю, что я 100 лет не нужен этой Европе, тем более Америке? Но мне надо было спасти страну. Я ведь выстроил эти отношения с Россией. Мне было очень непросто. И вы хотите сказать, что я сегодня уходящий президент (это действительно так, не сегодня – завтра) перечеркну все, что я сделал. Да никогда в жизни», – сказал Лукашенко.

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